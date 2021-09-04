В РПЦ рекомендовали искать будущих мужей среди прихожан храмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в эфире телеканала "Россия 24", что найти хорошего мужчину можно среди прихожан во время богослужений в храмах и на занятиях по катехизации.

"Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину", – ответил Иларион на вопрос телезрительницы о том, как выйти замуж за достойного мужчину.

Митрополит подчеркнул, что ему известно о многих случаях, когда люди познакомились в храме во время богослужения, уточнив, что браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.

Ранее Иларион заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, берут на себя грех, который им придется отмаливать всю жизнь. По словам митрополита, грех заключается в том, что невакцинированный человек заботится только о себе, но не думает о других.

