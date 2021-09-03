Путин рассказал о другой версии гибели митрополита Филиппа

Фото: wikipedia.org/Николай Неврев Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. 1898 год
Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, которая не связана с Малютой Скуратовым. Глава государства рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя. Об этом он сообщил во время ВЭФ.
"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, я думаю, что нужно получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – сказал президент.
Ранее Владимир Путин не согласился с версией главы Тверской области Игоря Руденя об убийстве митрополита Филиппа Малютой Скуратовым. Во время встречи с главой государства Руденя рассказал Путину о планах по восстановлению монастыря Отроч в Твери, отметив, что реконструкция также затронет церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха.
Митрополит Филипп в 1566 году был поставлен на митрополичий престол, но в ноябре 1568 года после осуждения произвола опричников Ивана Грозного был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. Его задушили в 1569 году. Традиционно его убийцей считают Малюту Скуратова. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: