Путин рассказал о другой версии гибели митрополита Филиппа

Фото: wikipedia.org/Николай Неврев Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. 1898 год

Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, которая не связана с Малютой Скуратовым. Глава государства рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя. Об этом он сообщил во время ВЭФ.

"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, я думаю, что нужно получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин не согласился с версией главы Тверской области Игоря Руденя об убийстве митрополита Филиппа Малютой Скуратовым. Во время встречи с главой государства Руденя рассказал Путину о планах по восстановлению монастыря Отроч в Твери, отметив, что реконструкция также затронет церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха.

Митрополит Филипп в 1566 году был поставлен на митрополичий престол, но в ноябре 1568 года после осуждения произвола опричников Ивана Грозного был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. Его задушили в 1569 году. Традиционно его убийцей считают Малюту Скуратова. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.