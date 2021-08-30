Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым

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Владимир Путин не согласился с версией главы Тверской области Игоря Руденя об убийстве митрополита Филиппа Малютой Скуратовым, сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи с главой государства Руденя рассказал Путину о планах по восстановлению монастыря Отроч в Твери, отметив, что реконструкция также затронет церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха.

"Это только одна из версий", – возразил Путин.

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос о присвоении Бологому звания "Город воинской славы".

Малюта Скуратов – государственный, военный и политический деятель XVI века. Он был одним из руководителей опричнины. Многие историки считают, что именно Скуратов убил сосланного за критику царя митрополита Филиппа.

Ранее Владимир Путин поручил провести в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ".