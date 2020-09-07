В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

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Власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы видим, что в стране продолжается рост заражения коронавирусом. В связи с этим будут приниматься дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", – рассказал Эрдоган.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, причина роста числа случаев инфекции кроется в проведении массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Ситуация особенно ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, за сутки в стране зарегистрировали 1 578 новых случаев COVID-19, скончались 53 человека. Всего в стране выявлено 279 806 случаев заболевания коронавирусом.

В РФ за сутки подтвердили 5 185 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 690 случаев. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 26,7 миллиона случаев коронавируса.

