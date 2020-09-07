В кабмине поддержали проект о праве врачей скорой помощи помогать без согласия пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В правительстве РФ поддержали законопроект, позволяющий врачам выездной бригады скорой помощи принимать решение об оказании неотложной медпомощи без получения согласия пациента или его представителей. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов. Они напомнили, что сейчас медицинский работник имеет право оказать помощь пациенту только при его согласии или его законного представителя.
Депутаты считают необходимым внедрить законопроект, который бы позволял врачам выездной бригады скорой помощи оказывать помощь пациенту без его согласия, если он не способен выразить свою волю. При этом авторы отмечают, что за пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства, если будет предоставлен документ в письменной форме.
Авторы считают, что благодаря нововведению людям будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь. В правительстве отметили, что для разработки законопроекта необходимо соотнести нововведения с действующими нормами закона.
В январе текущего года главный нарколог Москвы Евгений Брюн предложил изменить процедуру госпитализации пациентов, которые находятся в невменяемом состоянии. Он указал на то, что в настоящее время активно обсуждается проблема недобровольной госпитализации. По словам специалиста, больных нельзя госпитализировать без их добровольного согласия.
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