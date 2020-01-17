Эксперт оценил предложение пересмотреть процедуру госпитализации невменяемых пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Москвой 24 поддержал инициативу изменить процедуру госпитализации пациентов, которые находятся в невменяемом состоянии. По мнению эксперта, это позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь.
"Сейчас принудительно могут госпитализировать только в том случае, если невменяемый человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения социально опасен для себя и окружающих, не может себя обслуживать и так далее. С инициативой я согласен: вопрос с правовой базой нужно решать, потому что мы, врачи, в тисках. Большая часть пациентов, страдающих зависимостью, они не отдают себе отчет", – сказал Казанцев.
По словам Казанцева, любая такая зависимость нуждается в длительном лечении. "Необходима госпитализация не менее чем на четыре недели. Если пациент остается дома, то все может закончиться плачевно. Тогда крайним оказывается медицинский работник", – заключил психиатр-нарколог.
Ранее сообщалось, что главный нарколог Москвы Евгений Брюн предложил изменить процедуру госпитализации пациентов, которые находятся в невменяемом состоянии.
Он указал на то, что в настоящее время активно обсуждается проблема недобровольной госпитализации. По словам специалиста, больных нельзя госпитализировать без их добровольного согласия. В некоторых случаях люди могут находиться в невменяемом состоянии.
"Это, на наш взгляд, некое противоречие, которое требует решения. К сожалению, законодательного, а это долгий процесс", – заключил Брюн.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать алкоголизм социально опасным явлением. Депутат добавил, что в данном случае речь идет о защите общества от неадекватных действий подобного рода людей.
Бывший санитарный врач России обратил внимание, что более трех миллионов россиян имеют диагноз "алкоголизм". При этом большинство людей не хотят встать на учет, хотя по факту у них есть зависимость от алкоголя и они могут нести опасность для окружающих.
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