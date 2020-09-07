Житель Воронежа выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Житель Воронежа выздоровел после коронавируса, оставаясь 90 дней в реанимации. При этом пациент в течение 76 дней находился на неинвазивной вентиляции легких, заявили представители городской больницы скорой медицинской помощи № 1 в соцсети "ВКонтакте".
Мужчина заболел коронавирусной инфекцией 30 мая, а 6 июня, находясь в тяжелом состоянии, он поступил в отделение "COVID 1" (ОРИТ) медицинского учреждения, отметили в учреждении.
"Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы даже несовместимые. Пробовали разные методы лечения. Дни небольшого улучшения, сменялись неделями ухудшения состояния. Недели, месяцы", – сообщили представители воронежской больницы.
Со временем врачи решили попробовать препарат, применяющийся для лечения туберкулеза. Данный препарат надо вводить внутрь легких, добавили медики. "Врачи-эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились", – подчеркнули в учреждении.
Всего в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровели 843 277 человек.
11 августа в России зарегистрировали вакцину, получившую название "Спутник V". Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19 во всем мире.
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