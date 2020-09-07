Названы условия, при которых россияне могут прилететь в Марокко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Марокко начался допуск иностранцев, которым не требуется виза, в их числе и россияне. Уточняется, что для въезда им необходима бронь отеля, приглашение от марокканской компании и отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает авиакомпания Royal Air Maroc.
Издание Morocco World News поясняет, что режим чрезвычайного положения в стране заканчивает действовать 10 сентября, с этого же дня туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко.
Отмечается, что посетить эту арабскую страну россияне смогут транзитом через другие открытые для перелетов аэропорты.
К примеру, рейс из столицы Турции в Марракеш в экономклассе 12 сентября обойдется в 28 966 рублей. К этому нужно добавить стоимость перелета из Москвы в Стамбул, которая на эту дату составляет от 23 918 рублей.
Сроки возобновления прямых перелетов из России в Марокко пока не уточняются.
Ранее в Болгарии заявили о переговорах по возобновлению авиасообщения с Россией. Министр туризма страны Марияна Николова отметила, что болгарские авиационные власти уже уведомили Росавиацию о готовности национального авиаперевозчика возобновить полеты в Россию. Для этого нужно согласие со стороны последней.
Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.
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