Мишустин назвал Путина своим наставником

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Во время выступления на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России" премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал президента России Владимира Путина своим наставником. Он отметил, что с главой государства можно посоветоваться в любой момент, сообщает РИА Новости.
"Сегодня для меня наставник – президент России. Абсолютно искренне говорю, что с этим человеком можно посоветоваться 24 часа в сутки", – отметил премьер.
Он также рассказал, что первыми его наставниками были его родители, а затем наставниками были учителя в школе.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводит автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента РФ и при поддержке РАНХиГС.
Суперфинал конкурса проходит на базе Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Изначально планировалось провести конкурс в конце марта, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Также сообщалось, что в мероприятии примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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