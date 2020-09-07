Мишустин назвал Путина своим наставником

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во время выступления на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России" премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал президента России Владимира Путина своим наставником. Он отметил, что с главой государства можно посоветоваться в любой момент, сообщает РИА Новости.

"Сегодня для меня наставник – президент России. Абсолютно искренне говорю, что с этим человеком можно посоветоваться 24 часа в сутки", – отметил премьер.

Он также рассказал, что первыми его наставниками были его родители, а затем наставниками были учителя в школе.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводит автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента РФ и при поддержке РАНХиГС.

Суперфинал конкурса проходит на базе Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Изначально планировалось провести конкурс в конце марта, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в мероприятии примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков.