Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Суперфинал конкурса проходит 6-7 сентября на базе Мастерской управления Сенеж в подмосковном Солнечногорске. 7 сентября Мишустин выступит перед финалистами конкурса и ответит на их вопросы.

В мероприятии также примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводит автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента РФ и при поддержке РАНХиГС.

Суперфинал конкурса изначально планировалось провести в конце марта, но перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии.

Председатель российского правительства заявил, что для России Белоруссия является родной страной, что обусловлено не только историческими, духовными и языковыми связями, но и гражданами двух стран, "которые фактически являются одним народом".