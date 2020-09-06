Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Суперфинал конкурса проходит 6-7 сентября на базе Мастерской управления Сенеж в подмосковном Солнечногорске. 7 сентября Мишустин выступит перед финалистами конкурса и ответит на их вопросы.
В мероприятии также примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводит автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента РФ и при поддержке РАНХиГС.
Суперфинал конкурса изначально планировалось провести в конце марта, но перенесли из-за пандемии коронавируса.
Ранее Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии.
Председатель российского правительства заявил, что для России Белоруссия является родной страной, что обусловлено не только историческими, духовными и языковыми связями, но и гражданами двух стран, "которые фактически являются одним народом".
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