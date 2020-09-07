Понедельник станет последним по-летнему теплым днем в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По-июльски теплая погода ожидается в Москве в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца.

Он отметил, что во второй половине дня в столице местами пройдет кратковременный дождь. Синоптик не исключил и возникновение грозы.

"Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части – влиянием холодного атмосферного фронта", – пояснил Тишковец.

Он добавил, что температура воздуха в Москве составит +23...+25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов тепла. По словам синоптика, в столице будет дуть порывистый ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Тишковец подчеркнул, что понедельник – последний теплый день в Москве перед затяжным похолоданием, которое будет сопровождаться дождями.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном регионе 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. В ведомстве не исключили, что местами в Москве и области пройдут ливни.

В связи с этим жителям столичного региона порекомендовали оставаться дома или на работе. В случае нахождения на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, подчеркнули в МЧС.