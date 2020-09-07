Жителей столичного региона предупредили о грозе и ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столичном регионе 7 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.
Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, также не исключены локальные ливни. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Москвы и области рекомендуют по возможности оставаться дома или на работе. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
По данным Гидрометцентра России, несмотря на непогоду, воздух в Москве еще прогреется до 23–25 градусов тепла. В ночь на вторник ожидается 14–16 градусов. Днем во вторник будет уже прохладнее – 17–19 градусов. Ветер же усилится до 17 метров в секунду.
Как ранее объявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.
Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.
До этого Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.
Москвичам пообещали бабье лето
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