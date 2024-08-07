Агроном Викулов назвал максимальный срок хранения разрезанного арбуза

07 августа, 08:00Общество
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Разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике несколько дней, если ежедневно обновлять срез. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.
По его словам, арбуз – это почти одна вода с сахаром и витаминами. А значит, это прекрасная среда для развития микроорганизмов.
"Если есть питание и влага, остается еще один необходимый для этого фактор – температура. Чем больше разрезанный арбуз лежит в тепле, тем быстрее начинает портиться", – указал эксперт.
Чтобы замедлить этот процесс, плод следует положить в холодильник. А место среза лучше закрыть пищевой пленкой, чтобы арбуз не подсыхал, отметил Викулов.
При этом агроном не советует пытаться замораживать плод, чтобы сохранить на зиму.
"Клетки будут повреждаться кристаллами воды, так что после оттаивания это уже совсем не тот арбуз: консистенция не хрустящая, а просто губчатая, истекающая соком. Поэтому замораживать его смысла нет – лучше есть в сезон", – добавил Викулов.
Ранее специалист рассказал, как самостоятельно распознать некачественный арбуз. В частности, он посоветовал смотреть на кожуру плода: если она неровная и бугристая, это верный признак наличия нитратов. У хорошего же арбуза кожура всегда гладкая, объяснил Викулов.