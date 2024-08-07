Агроном Викулов назвал максимальный срок хранения разрезанного арбуза

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Разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике несколько дней, если ежедневно обновлять срез. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, арбуз – это почти одна вода с сахаром и витаминами. А значит, это прекрасная среда для развития микроорганизмов.

"Если есть питание и влага, остается еще один необходимый для этого фактор – температура. Чем больше разрезанный арбуз лежит в тепле, тем быстрее начинает портиться", – указал эксперт.

Чтобы замедлить этот процесс, плод следует положить в холодильник. А место среза лучше закрыть пищевой пленкой, чтобы арбуз не подсыхал, отметил Викулов.





Владимир Викулов агроном По своему опыту скажу: если будете хранить его в холодильнике и ежедневно обновлять срез, он простоит практически до недели и не испортится.

При этом агроном не советует пытаться замораживать плод, чтобы сохранить на зиму.

"Клетки будут повреждаться кристаллами воды, так что после оттаивания это уже совсем не тот арбуз: консистенция не хрустящая, а просто губчатая, истекающая соком. Поэтому замораживать его смысла нет – лучше есть в сезон", – добавил Викулов.

Ранее специалист рассказал, как самостоятельно распознать некачественный арбуз. В частности, он посоветовал смотреть на кожуру плода: если она неровная и бугристая, это верный признак наличия нитратов. У хорошего же арбуза кожура всегда гладкая, объяснил Викулов.

