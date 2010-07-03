RT вышел в финал Emmy с серией репортажей о пожаре в Кемерове

16:30
16:30
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Фото: ТАСС/Richard Shotwell
Телеканал RT в седьмой раз претендует на престижную международную премию Emmy. В категории "Новости" в финал конкурса вышла серия специальных репортажей телеканала о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Корреспонденты работали на месте событий, рассказывая о судьбах и переживаниях людей, оказавшихся в центре трагедии.
Ранее RT выдвигали на премию шесть раз. Так, в 2018 году на International Emmy в категории "Новости" номинировали серию репортажей о гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. Годом ранее ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес стал финалистом американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". А в 2016 году на International Emmy претендовали спецрепортажи телеканала, посвященные 70-й сессии Генассамблеи ООН.
Церемония вручения International Emmy состоится 24 сентября в Нью-Йорке.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая самих подсудимых.
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