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15:31

Общество

ГИБДД в Москве ограничит выдачу прав и регистрацию автомобилей 9 июля

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В период с 09:00 до 15:00 в воскресенье, 9 июля, столичное управление Госавтоинспекции не будет выдавать автомобильные права и регистрировать машины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг на более позднее время или на последующие рабочие дни", – говорится в сообщении.

Временные ограничения в работе ведомства вызваны проведением технических работ по обслуживанию информационных систем МВД.

Ранее стало известно, что ГИБДД и Минтранс готовят законопроект, согласно которому цифровые и бумажные водительские удостоверения будут иметь равную силу. Изменения внесут в ПДД, после чего электронная версия водительских прав будет признаваться наравне с бумажной.

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