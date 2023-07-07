В Госдуме рассказали, можно ли полностью запретить пальмовое масло в РФ

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Пальмовое масло не считается полезным продуктом, но полностью запретить его на территории РФ достаточно трудно. Об этом Москве 24 заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее в РФ предложили ввести маркировку для продуктов с содержанием пальмового масла по аналогии с сигаретными пачками. Автором инициативы стала руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева. По ее задумке, на упаковке таких товаров нужно размещать изображения с заболеваниями, вызываемыми пальмовым маслом, и предупреждающую о рисках надпись. Свое предложение Писарева адресовала спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По словам Леонова, в комитете нижней палаты парламента по охране здоровья положительно относятся к этой инициативе. При этом полностью запретить вредные продукты, в том числе и с пальмовым маслом, достаточно трудно, подчеркнул депутат.

"У нас очень много вредных продуктов, которые желательно было бы запретить, но это невозможно. Потому что каждый человек делает свой выбор... И здесь вопрос не в запрете того или иного продукта, а в пропаганде здорового образа жизни", – объясняет Леонов.





Сергей Леонов зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Если мы запретим продукты с пальмовым маслом, то, во-первых, ущемим права людей. Во-вторых, это огромное количество продуктов, рынок совершенно другой будет. И не всегда, может быть, нам хватит полезных продуктов питания. Не просто же так появились ГМО-продукты. Вопрос в том, что в мировом масштабе постоянно растет потребность населения в пище, а земель пахотных столько же.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в РФ необходимо ввести уголовную ответственность для производителей за использование в продукции пальмового масла и других заменителей. Последние стоят дешевле, за счет чего предприятия получают больше прибыли, отметил он. С другой стороны, заменители несут вред для здоровья, подчеркнул Володин.

