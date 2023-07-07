Диетолог рассказала о неожиданных полезных свойствах петрушки

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Употребление петрушки стимулирует пищеварение и улучшает переваривание еды, а также может способствовать снижению давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Петрушка очень сильно стимулирует пищеварение, выработку желудочного сока, ферментов. Это здорово, потому что еда быстрее переваривается. Скажем, если мы будем есть тяжелую пищу, например мясо без петрушки или с ней, то с зеленью переваривание произойдет значительно быстрее.

Кроме того, петрушка обладает сильным мочегонным действием. "Она будет понижать давление, снимать отеки, так как выводит лишнюю жидкость из организма. Поэтому людям, которые принимают гипотензивные препараты, есть петрушку пучками не стоит: давление может сильно снизиться", – предупредила Соломатина.

Помимо прочего, петрушка содержит достаточно много витамина C, которого в ней даже больше, чем в лимонах. Также в этой зелени присутствуют каротиноиды. Они укрепляют зрение, слизистую и иммунную систему.

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