Психологи доказали, что голод заставляет человека злиться

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Психологи из Великобритании доказали, что чувство голода заставляет человека испытывать злость, сообщает "Газета.ру".
Эксперты в течение трех недель наблюдали за взрослыми людьми. Участники исследования в специальном приложении отмечали, когда ощущали голод, и фиксировали, какие эмоции у них преобладали в этот момент.
Выяснилось, что голодный человек склонен к сильному гневу и раздражительности, а также меньше испытывает удовольствие. Кроме того, показатели были одинаковые у всех и не менялись в зависимости от возраста, пола или других характеристик.
Главный автор Вирен Свами выразил надежду, что результаты исследования помогут людям правильно определять, с чем именно связана их злость. По его мнению, это осознание позволит лучше контролировать свои эмоции.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно съесть, чтобы притупить чувство голода.
Специалист отметила, что продукты, которые богаты водой и клетчаткой, снижают аппетит, например огурцы. По ее словам, в них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Подойдут и другие насыщенные клетчаткой продукты – зеленые салаты, капуста и сельдерей, добавила диетолог. Соломатина подчеркнула, что именно такой пище следует отдать предпочтение людям, которые следят за своей фигурой.
Другой вариант – съесть объемную водянистую пищу, например овощной суп, посоветовала врач.
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