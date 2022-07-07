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Общество

18:06

Психологи доказали, что голод заставляет человека злиться

обществоеда

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Психологи из Великобритании доказали, что чувство голода заставляет человека испытывать злость, сообщает "Газета.ру".

Эксперты в течение трех недель наблюдали за взрослыми людьми. Участники исследования в специальном приложении отмечали, когда ощущали голод, и фиксировали, какие эмоции у них преобладали в этот момент.

Выяснилось, что голодный человек склонен к сильному гневу и раздражительности, а также меньше испытывает удовольствие. Кроме того, показатели были одинаковые у всех и не менялись в зависимости от возраста, пола или других характеристик.

Главный автор Вирен Свами выразил надежду, что результаты исследования помогут людям правильно определять, с чем именно связана их злость. По его мнению, это осознание позволит лучше контролировать свои эмоции.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно съесть, чтобы притупить чувство голода.

Специалист отметила, что продукты, которые богаты водой и клетчаткой, снижают аппетит, например огурцы. По ее словам, в них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Подойдут и другие насыщенные клетчаткой продукты – зеленые салаты, капуста и сельдерей, добавила диетолог. Соломатина подчеркнула, что именно такой пище следует отдать предпочтение людям, которые следят за своей фигурой.

Другой вариант – съесть объемную водянистую пищу, например овощной суп, посоветовала врач.

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