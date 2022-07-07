Психолог рассказала, как избежать конфликта на фоне русофобии

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Конфликт на фоне русофобии лучше игнорировать, поскольку его целью является не убедить, а оскорбить, рассказала "ФедералПресс" психолог Елена Перминова.

Эксперт пояснила, что от оппонента можно отбиваться фразами: "Я не буду с вами разговаривать", "Я не хочу с вами никакого взаимодействия", "Это не ко мне, вы ошиблись". При прямой физической угрозе Перминова рекомендовала не принимать ответных действий и обратиться в полицию.

"Вопрос цены очень серьезный: какую цену ты готов заплатить, ввязываясь или нет в этот конфликт. Находясь на отдыхе, готов ли попасть в тюрьму? Вряд ли удастся доказать свою правоту на территории той страны, где вы находитесь. Честь и достоинство – прекрасные вещи, но не все они отстаиваются в словесных перепалках и конфликтах, и последствия тоже нужно понимать", – отметила психолог.

Для восстановления душевного покоя Перминова посоветовала убедить себя в том, что вреда никому не причинили. Это, по ее словам, позволит снять с себя ответственность.

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала, что физическая активность, сбалансированное питание, прием витаминов и достаточное количество воды помогут повысить устойчивость человека к стрессу. Она также посоветовала не забывать про релаксацию и качественный отдых.

