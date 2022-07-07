На фабрике в Воткинске назвали "бредом" записки "заложника" в коробках со стеллажом

Фото: телеграм-канал Baza
На мебельной фабрике в Воткинске опровергли сообщения о том, что москвич купил мебель с запиской от якобы заложника, сообщает "Газета.ру".
Замдиректора организации Елена Шамшурина заявила, что в компании впервые слышат об этом случае и не знают, кто мог это сделать.
"Это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу. Пока еще не слышали. Из полиции не приходили. Без понятия, мог ли кто-то из сотрудников это сделать, даже не знаю", – подчеркнула она.
Ранее СМИ писали, что в Москве мужчина купил мебель, произведенную "Воткинской промышленной компанией" в Удмуртии. Там он обнаружил записку, подписанную неким Иваном. В ней было сказано: "Нас держат в заложниках".
Следователи завели уголовное дело против 35-летнего жителя Читы, который взял в заложники ребенка. По данным ведомства, 30 апреля подозреваемый несколько часов удерживал малолетнего ребенка в одной из квартир жилого дома, он угрожал ему огнестрельным оружием.
В ночь на 1 мая злоумышленник был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате никто не пострадал. С ребенком работают медики, ему оказывается психологическая помощь.
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