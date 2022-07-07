За сутки в Москве выявлены 607 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за минувшие сутки выявлены 607 новых случаев заражение коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за сутки с COVID-19 госпитализированы 142 человека, выздоровели 356 человек, 10 человек умерли.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 780 546 случаев коронавируса, выздоровели 2 588 713 человек, умерли 44 230 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.