Врач назвала четыре причины колебания уровня сахара в крови

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Уровень сахар в крови может колебаться при приеме пищи и лекарственных препаратов, а также при патологии щитовидной железы и сахарном диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Эксперт отмечает, что у здоровых людей спустя некоторое время уровень сахара в крови приходит в норму. Если этого не происходит, речь идет о патологии.
"При инсулинорезистентности или диабете сахар в крови через два часа после еды не приходит в норму. Это состояние уже расценивается как патологическое, требует назначения определенных лекарственных препаратов и строгого соблюдения диеты", – поясняет Романенко.
Терапевт добавила, что при диабете уровень сахара в крови может быть не только высоким, но и низким. "Пациенты могут страдать и от низкого уровня глюкозы в крови, допустим, когда у них большие перерывы в приеме пищи или передозировка инсулина", – уточнила врач.
Кроме того, при избыточной выработке гормонов щитовидной железы сахар тоже может колебаться, заключила Романенко.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о симптомах – предвестниках диабета. По его словам, о повышенном уровне сахара в крови может сигнализировать частое появление грибковых инфекций в паху, под мышками и на ногтях. О развитии недуга также свидетельствует нейропатия – снижение чувствительности в ногах.
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