Врач назвала четыре причины колебания уровня сахара в крови

Фото: depositphotos/imagepointfr

Уровень сахар в крови может колебаться при приеме пищи и лекарственных препаратов, а также при патологии щитовидной железы и сахарном диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт На самом деле сахар в крови повышается после каждого приема пищи на короткое время, потому что наши механизмы регуляции уровня глюкозы в крови, в частности гормон инсулин, способствуют тому, чтобы сахар поступал в клетки.

Эксперт отмечает, что у здоровых людей спустя некоторое время уровень сахара в крови приходит в норму. Если этого не происходит, речь идет о патологии.

"При инсулинорезистентности или диабете сахар в крови через два часа после еды не приходит в норму. Это состояние уже расценивается как патологическое, требует назначения определенных лекарственных препаратов и строгого соблюдения диеты", – поясняет Романенко.

Терапевт добавила, что при диабете уровень сахара в крови может быть не только высоким, но и низким. "Пациенты могут страдать и от низкого уровня глюкозы в крови, допустим, когда у них большие перерывы в приеме пищи или передозировка инсулина", – уточнила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Сахар в крови может повышаться не только при сахарном диабете, но и при приеме некоторых лекарственных препаратов, в частности глюкокортикоидных гормонов.

Кроме того, при избыточной выработке гормонов щитовидной железы сахар тоже может колебаться, заключила Романенко.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о симптомах – предвестниках диабета. По его словам, о повышенном уровне сахара в крови может сигнализировать частое появление грибковых инфекций в паху, под мышками и на ногтях. О развитии недуга также свидетельствует нейропатия – снижение чувствительности в ногах.

