Эксперт рассказал, каким будет коронавирус через год

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Академик, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в эфире телеканала Москва 24 рассказал, каким будет коронавирус через год.

По словам специалиста, через 1–2 года, когда 80% населения будет иметь к нему иммунитет, вирус перестанет доставлять хлопоты. Болезнь станет сезонной, как другие респираторные инфекции, однако периодические вспышки заболеваемости все равно будут происходить.

"К счастью, те изменения, которые сейчас возникают в коронавирусе, они не влияют на эффективность вакцин и на переболевших. Когда коллективный иммунитет достигнет 70–80%, коронавирус больше не будет приносить таких неприятностей", – пояснил эксперт.

При этом Зверев подчеркнул, что вирус не перестанет влиять на человеческий организм. Специалист предположил, что со временем появятся препараты, которые будут воздействовать на него.

Эксперт также отметил, что повторную вакцинацию можно делать разными препаратами, так как вакцины хорошо сочетаются между собой. Он добавил, что для прививки неважно количество антител у человека.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов.

После введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. После этого он получает сертификат вакцинации и QR-код.

