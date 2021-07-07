Роспотребнадзор предложил поощрять свободные от COVID-19 регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор предложил проводить конкурсы в регионах РФ, территория которых отнесена к свободной от COVID-19. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

К участию предлагается не допускать субъекты, которые станут победителями предыдущих конкурсов в течение года. Подводить итоги будет Оперштаб, которому также нужно будет определить общий размер средств государственной поддержки победителям.

"Средства государственной поддержки из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации – победителям конкурса в виде иных межбюджетных трансфертов. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое обеспечение развития системы здравоохранения субъектов Российской Федерации", – говорится в документе.

С 30 июня вслед за Москвой в кафе и ресторанах Ульяновской области появились зоны, свободные от коронавируса. Посетить такие заведения могут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни.

Также в Сочи в ближайшие дни появится пляж, свободный от коронавируса. Попасть на него можно будет, только предъявив документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 у человека.

