В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах

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В России могут ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования. Такую идею высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко после избиения воспитанника частного детсада в Ставрополье, сообщает РИА Новости.

Он обратился к коллегам в Общественной палате Ставропольского края с просьбой подключиться к расследованию этой ситуации. Рыбальченко подчеркнул, что интересы ребенка в приоритете и если сотрудники детского сада допустили такие действия, они должны понести строгое наказание по закону.

Он добавил, что такие случаи не редкость, но дело не в форме собственности детского сада.

"В государственных и муниципальных садах тоже случаются проблемы, но частные сады находятся под большим вниманием со стороны проверяющих органов и СМИ. Я полагаю, что пришло время внедрения независимой оценки качества услуг в негосударственном секторе, и не только в отношении частных дошкольных организаций", – подчеркнул он.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с сообщением об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе. Кроме того, данным вопросом заинтересовались и следственные органы, которые также начали проверку.