Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Антициклон удержит в столичном регионе жаркую и сухую погоду. Температура воздуха в Москве в среду, 7 июля, составит 27–29 градусов выше нуля, в Подмосковье – 24–29 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. <...> При небольшой облачности осадков не ожидается. <...> Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около – 30%", – говорится в сообщении.

С 8 июля ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять 5 единиц из 12, об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что повышенный индекс излучения, представляющий опасность, ожидается также в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он оценивается по шкале от одной до 12 единиц и указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.