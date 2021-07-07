Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Антициклон удержит в столичном регионе жаркую и сухую погоду. Температура воздуха в Москве в среду, 7 июля, составит 27–29 градусов выше нуля, в Подмосковье – 24–29 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. <...> При небольшой облачности осадков не ожидается. <...> Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около – 30%", – говорится в сообщении.
С 8 июля ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять 5 единиц из 12, об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что повышенный индекс излучения, представляющий опасность, ожидается также в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он оценивается по шкале от одной до 12 единиц и указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.
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