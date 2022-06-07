В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 165 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 167 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 11 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Победить болезнь за последние сутки смогли 344 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно. По его словам, на данный момент в стране под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19.

