Потенциально опасный для человека коронавирус обнаружили у полевок

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Вирусологи из Уппсальского университета в Швеции обнаружили потенциально опасный для человека коронавирус у рыжих полевок и назвали его вирусом Гримсе, сообщает "Газета.ру".

По словам исследователей, родственные этому вирусу патогены легко адаптируются к новым местам обитания и передаются человеку. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 450 особей, среди которых 3,4% были заражены новым бетакоронавирусом.

Из-за риска заражения населения ученые продолжат следить за дикими грызунами.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно, в настоящее время под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19.

