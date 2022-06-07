В России за сутки госпитализировали 1 866 человек с COVID-19

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В России за последние сутки госпитализировали 1 866 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 181,9% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 71 субъекте РФ, снижение зафиксировано в 7 регионах, ситуация не изменилась в 7 российских регионах.

Всего выявлены 3 259 новых случаев коронавируса, из них 251 случай зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве – 167, Подмосковье – 127.

От последствий инфекционного заболевания скончались 73 пациента. Выздоровели между тем 5 135 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлены 18 358 459 случаев COVID-19. За это время выздоровели 17 772 888 пациентов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно. По его словам, сегодня под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19.

