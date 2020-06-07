Более 85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 1 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев в Москве – 195 017, сообщает городской Оперативный штаб.

43,7% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 9,2% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет, 7,1% – дети.

По России зарегистрировано 8 984 случая за сутки. Всего зарегистрировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед.

Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время. Результаты исследований можно посмотреть онлайн в электронной медицинской карте.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. По этим вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, доступную ежедневно с 9:00 до 19:00.