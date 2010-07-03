Усиление жары до 33 градусов ожидается в столице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 8 и 9 июня, в Москве сохранится жаркая солнечная погода.

"В столице в последующие дни будет стоять субтропическая жара. В воскресенье не исключаем повышения температуры до 31-33 градусов, в субботу – 30-32. Погода будет солнечной и тихой, безветренной", – цитирует Агентство "Москва" представителя центра погоды "Фобос".

Метеорологи отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века.

Горожанам рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также чаще пить негазированную воду. Пробежки и физические нагрузки лучше перенести на утренние часы, днем же советуют больше времени проводить в тени.

В начале новой недели к городу с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз, которые немного ослабят жару. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону, благодаря чему концентрация облачности и вероятность осадков будет минимальная, а столбики термометров устремятся к 29 градусам.

Городские службы в Москве перешли на особый режим работы из-за жары. За состоянием дорог в жару следят работники ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты в жаркую погоду стараются поливать дороги каждые два часа. Это позволяет не только содержать их в чистом виде, но и охладить поверхность дорожного полотна.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

