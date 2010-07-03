Сроки отключения горячей воды в России могут сократиться. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
"Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно", – пояснил замминистра. Однако он не исключил, что "будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ".
По словам Егорова, уже сейчас в некоторых регионах России и ряде районов Москвы горячую воду отключают на профилактику раз в два года. "Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два–три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе", – отметил замглавы Минстроя. Он выразил надежду, что в перспективе отключения горячей воды будут проводиться раз в несколько лет, а их сроки сократятся.
В Москве в этом году плановые отключения горячей воды стартовали 13 мая, они завершатся в конце августа. Воду москвичам отключают не более чем на десять дней. При этом, по словам специалистов, до 2011 года плановый срок отключения составлял 14 дней, а еще раньше – 21 день.
В МОЭК заявили, что еще больше сократить сроки отключения горячей воды в Москве пока невозможно. По словам заместителя главного инженера компании, трубопроводы крупных диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ. Даже одно повреждение может отнять у специалистов много времени, добавил эксперт.
Пока в жилых домах поочередно отключают воду, специалисты проводят гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, они занимаются профилактическим и капитальным ремонтом на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.
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