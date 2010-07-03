Сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно – МОЭК

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Сократить сроки отключения горячей воды в Москве пока невозможно, заявил заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям МОЭК Роман Коровин.

Сделать это не удастся ни сейчас, ни в обозримом будущем, уточнил он. Коровин объяснил, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ. По его словам, даже одно повреждение может отнять у специалистов много времени.

"Плюс на всех участках теплосетей мы проводим расхолаживание в рамках гидравлических испытаний – то есть, понижаем в них температуру до 40 градусов. Это небыстрый процесс", – цитирует Коровина Агентство "Москва".

Также он рассказал, что перед новым отопительным сезоном энергетики проведут гидравлические испытания более 16 тысяч километров тепловых сетей.

Сейчас отключено 718 километров тепловых сетей, 253 из них уже испытано и по ним ведутся ремонтные работы.

МОЭК приступила к плановым отключениям горячей воды в зданиях 13 мая. Они необходимы для проведения профилактических работ на сетях теплоснабжения. Узнать дату проведения работ по конкретному адресу можно на портале mos.ru.

Пока в жилых домах будут поочередно отключать воду, специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, они займутся профилактическими и капитальными ремонтами на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

В планах также диагностика и ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей. Параллельно управляющие компании проведут обслуживание внутридомовых систем.

Летом к отопительному сезону подготовят около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, включая восемь тысяч километров магистралей. Профилактические работы завершат в конце августа.