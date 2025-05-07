Стилист Лисовец: отсутствие ресниц делает вид мужчины болезненным

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Отсутствие ресниц делает лицо нездоровым, а их наличие украшает мужчину. Об этом заявил стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя тренд из соцсетей о бритье ресниц мужчинами.

В Сети стали появляться видеоролики, на которых парикмахеры сбривают ресницы клиентам с помощью бритвы или машинки. Авторы утверждают, что длинные ресницы придают внешнему виду женственность, а их отсутствие – мужественность.

"Ресницы – это всегда красиво, это то, что сделала природа, а ее не обманешь. Можно сбривать брови, как многие это делают, можно высветлять. Это, правда, делает лицо более фэшн (модным. – Прим. ред.)", – цитирует его "Газета.ру".

Как подчеркнул стилист, в мужчине есть много мужских достоинств, к которым можно отнести поведение, благодаря чему ресницы могут смотреться брутально.

"Если он хорошо воспитан, если он уважает женщин, если он красиво и опрятно одет, и, если у него благородный взгляд. Ресницы только украсят это", – добавил эксперт.

Ранее окулист Татьяна Павлова рассказала, что сон в контактных линзах грозит возникновением гипоксии и воспалением. Специалист напомнила, что во время сна движение глаз замедляется, а слезная пленка обновляется не так интенсивно, как при бодрствовании. Это создает условия, способствующие размножению бактерий, и может привести к развитию инфекции.

