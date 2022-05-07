Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

7 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до 17–19 градусов. По словам синоптика, пока лидерство держит день 3 мая. Тогда в городе потеплело до 18,1 градуса.

В субботу погоду будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 7 мая до 09:00 9 мая.

