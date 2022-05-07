Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Лидия Широнина/Москва 24

В субботу, 7 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, по области +12...+17 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 25%.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 7 мая до 09:00 9 мая.

