Ветеран рассказала о реакции советских солдат в Берлине на объявление о победе

Фото: ТАСС/Марк Редькин

После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга, рассказала РИА Новости единственная живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.

"Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет", – сообщила Шульгина.

До войны Валентина Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе. Окончив ее, в 1942 году она ушла на фронт. Женщина руководила санитарным взводом до самой Победы.

Ранее сообщалось, что более 32 тысяч участников и инвалидов войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы. Сумма выплаты составила 10 тысяч рублей.