Раскрыта новая схема мошенничества при бронировании жилья в России

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Раскрыта новая схема мошенничества при бронировании жилья на сервисе Booking, сообщает газета "Известия".

Гражданам, которые пытаются арендовать жилье или снять номер в отеле, присылают фейковую ссылку для оплаты бронирования, по которой мошенники переводят деньги на собственный счет и получают в распоряжение платежную информацию.

В мае жертвой аферистов стала жительница столицы Вероника. Она рассказала, что увидела на сайте "выгодное предложение", однако не могла его забронировать из-за якобы возникших неполадок. Она оперативно связалась с представителем объекта размещения через сайт сервиса и по WhatsApp.

Чтобы завершить бронирование, от нее потребовали предоплату, которую можно провести после перехода по платежной ссылке. Ее направили девушке и в форме связи на сайте Booking.com, и в мессенджере, и в SMS от имени сервиса.

Когда она ввела все данные карты, в том числе CVC, а также код из SMS, 34 тысячи рублей списали в адрес физлица в другом банке. Также за операцию пришлось заплатить комиссию 1,8 тысячи рублей.

Через несколько часов после "оплаты" мошенники сообщают, что произошел какой-то глюк на Booking.com, и им пришло уведомление о возврате. Они просят заполнить форму на "возврат средств" с данными карты и SMS-кодом, чтобы вернуть деньги. Однако, если проделать всю эту операцию, средства спишутся еще раз.

В самом агрегаторе объектов размещения Booking.com уверили, что круглосуточно мониторят подозрительную активность на портале. Также они проводят процедуры, предусмотренные для проверки объектов размещения до того, как они получат разрешение быть представленными на платформе.

В агрегаторе напомнили, что бронирования на стороннем сайте, проведение оплаты за пределами платформы, а также внесение платежей, которые не совпадают с тем, что указано в подтверждении от объекта, не соответствует политике конфиденциальности сервиса. В таких случаях рекомендуется связаться со службой поддержки ресурса.

Руководитель службы информационной безопасности "Элекснет" Иван Шубин советует проверять информацию о выбранных гостиницах на независимых ресурсах и никогда не вводить реквизиты карты на сайтах, в легитимности которых нет уверенности.

В Центробанке сообщили, что это может быть частным случаем фишинга: для доступа к чужому банковскому счету мошенники создают сайт, который выглядит как интернет-магазин, платежный сервис или другой ресурс.

Ранее специалисты Роскачества предупредили об активизации мошенников с авиабилетами и социальными выплатами, о которых объявил Владимир Путин. Также эксперты предупреждают, что в период праздников активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор авиабилетов.

