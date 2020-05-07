Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей.

Ранее сообщалось, что в России специалисты провели более 4,8 миллиона тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находится более 230 тысяч человек.

В России за прошедшие сутки выявили 10 559 новых заболевших COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции, скончались 1 537 человек. Во всем мире зафиксировано более 3,5 миллиона заболевших.

Накануне Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

