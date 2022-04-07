Психолог назвал способ закрепить полезные привычки

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Сформировать и закрепить полезную привычку поможет привязка ее к другому действию, которое точно будет совершено. Об этом сообщает Psychology Today со ссылкой на заявление психолога Марка Трэверса.

Он привел пример, когда необходимо не забыть о просьбе. Например, нужно отправить информацию другу, которая содержится в записной книжке дома. Трэверс посоветовал заранее настроиться, что с включением компьютера нужно написать письмо.

Психолог сослался на работу своего коллеги Торстена Мартини, который уверен, что для закрепления полезных привычек необходимо развивать способность мозга формировать ассоциации.

Ранее врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что состояние разбитости по утрам может быть связано сразу с несколькими проблемами со здоровьем, в частности расстройством адаптации, органическим поражением мозга и тревожным расстройством.

