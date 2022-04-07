В России вырос спрос на обучающие курсы по шитью и вязанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В первом квартале 2022 года в России на 33% вырос спрос на курсы по шитью в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Авито Услуг".
При этом в Новосибирске почти в три раза больше людей изъявили желание научиться шить. В Сочи число таких граждан выросло в 2,5 раза, а в Астрахани – в два раза. Также россияне проявили интерес к вязанию, рост в целом по стране составил 17%.
"Чаще всего искали мастеров по вязанию в Саратове (почти в четыре раза), Иркутске (в 2,5 раза), Перми (в два раза) и Санкт-Петербурге (в два раза)", – говорится в сообщении.
Ранее сервис "Зарплата.ру" провел исследование, в ходе которого выяснил, что 51% россиян регулярно отвлекаются от работы. Примерно пятая часть респондентов главным отвлекающим фактором назвала переписки в мессенджерах. Чуть меньше – 15% – рассказали, что не могут прекратить пролистывать новостные ленты, а еще 11% пожаловались на телефонные разговоры.
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