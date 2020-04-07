Новая сфера. Как стать блогером в режиме самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Психолог, блогер, модель Алена Павлова рассказала Москве 24, как освоить новую профессию, не выходя из дома. По ее словам, блогинг в период самоизоляции стал очень популярной сферой.

Павлова считает, что стать блогером за одну ночь не получится. Она отметила, что сначала человек должен понять, что он может делать, чтобы заинтересовать своих подписчиков.

"Блогерство все равно состоит из того, что ты лучше всего умеешь, и дальше ты адаптируешь это под интересы людей. Стать блогером за одну ночь, наверное, не получится. Ты серьезно подходишь к этому вопросу, чтобы зарабатывать на этом деньги и приносить людям пользу", – заявила Павлова.

Первым реальным шагом, по совету блогера, должен стать мониторинг интересов своих подписчиков. Павлова советует записать сторис в Instagram или видео на YouTube в котором необходимо спросить у своей аудитории, что именно им было бы интересно. На основании запросов подписчиков формировать свой контент.

Она отметила, что первым шагом также может стать какое-нибудь эпатажное выступление. Однако Павлова считает, что для этого нужна смелость. "Надо понимать, можешь ли ты выдержать этот напор, готов ли ты сам эмоционально к тому, что ты будешь демонстрировать. Есть люди изначально смелые, даже наглые, они этим занимаются", – рассказывает Павлова.





Алёна Павлова психолог, блогер, модель В любом видео, в любом посте должны быть вещи, которые были бы интересны людям. Потому что они хотят сами это попробовать. Или посмотреть на возможности человека, но эти возможности надо демонстрировать. Это правильное блогерство.

Павлова отмечает, что человеку, который хочет вести свой блог, необходимо отдавать себе отчет о том, что выбранному образу надо будет следовать на протяжении всей своей деятельности. "Либо ты веселый и постоянно шутишь, либо ты серьезный и от тебя идут нравоучения, ты должен этому следовать", – считает эксперт.

Она рассказала, что сейчас самая актуальная тема блогов – это человеческие взаимоотношения в современных реалиях.

"Сейчас самая запрашиваемая тема – это взаимоотношения людей на изоляции. Это взаимоотношения людей, которые хотят, но не могут быть вместе. То, что мы не можем куда-то полететь или поехать. Как поддержать такие отношения. Так судьба сложилась, что люди сидят по разным городам, разным странам даже", – считает Павлова.

Также не менее важной, по словам психолога, является проблема человеческих взаимоотношений людей, вынужденно находящихся долгое время в одной квартире на изоляции. "Как правильно выстроить общение, чтобы не рассориться, чтобы притирка была мягкой, чтоб потом понять, готов ты дальше с этим человеком идти по жизни или нет", – рассказала Павлова.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам. Также снижение коснулось и вакансий медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на девять процентов (до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей в Москве и Московской области).

Некоторые профессии испытали большой рост вакансий на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, увеличилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики, а также безопасности и госслужбы. Помимо этого, заметен прирост предложений для рабочего и домашнего персонала, а также в сферах строительства и недвижимости.