Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 3 804 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на 53,8% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 78 регионах страны. Днем ранее зарегистрировали 8 242 случая госпитализации.

За 24 часа в стране подтвердили 73 162 случая коронавируса. Всего, таким образом, число инфицированных увеличилось до 17 014 818. В Москве за сутки выявили 1 542 случая.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы. По словам ученого, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником Лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.

