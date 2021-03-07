Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:40

В России выявили 10 595 новых случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Выявлено активно 1 228 (11,6%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 1 534 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 968, в Московской области – 773, в Нижегородской области – 383, в Ростовской области – 272.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 322 776 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Тыва и Магаданской области – 0,04% и 0,06% соответственно.

За последние сутки в России подтверждено 368 смертей. За весь период из-за коронавируса по России умерло 89 094 человека.

Также за прошедшие сутки по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписали 11 576 человек. С момента начала пандемии COVID-19 в России перенесли 3 911 924 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об устойчивом снижении количества случаев коронавируса в столице. Градоначальник оценил ситуацию как достаточно стабильную.

В Москве снимают ряд ограничений

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать