В России выявили 10 595 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Выявлено активно 1 228 (11,6%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 1 534 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 968, в Московской области – 773, в Нижегородской области – 383, в Ростовской области – 272.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 322 776 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Тыва и Магаданской области – 0,04% и 0,06% соответственно.

За последние сутки в России подтверждено 368 смертей. За весь период из-за коронавируса по России умерло 89 094 человека.

Также за прошедшие сутки по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписали 11 576 человек. С момента начала пандемии COVID-19 в России перенесли 3 911 924 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об устойчивом снижении количества случаев коронавируса в столице. Градоначальник оценил ситуацию как достаточно стабильную.

