Доля женщин среди руководителей в России почти сравнялась с мужчинами

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Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елена Егорова заявила, что соотношение мужчин и женщин на руководящих позициях в РФ близиться к равенству. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила специалист, ссылаясь на данные Росстата, на данный момент речь идет о 45% против 55% в пользу мужчин. Согласно отчетам ведомства за 2019 год, на 35 миллионов работающих женщин приходилось 1,96 миллиона (5,6%) руководителей. Мужчин-руководителей, при этом, насчитывалось 2,4 миллиона (6,5% от 36,9 миллиона трудоустроенных).

"Причины роста не в том, что женщины стали бороться за равноправие, это естественный процесс развития – у них стало меньше детей, на помощь приходит бытовая техника, они освобождаются и, если хотят, они будут развиваться", – предположила Егорова.

При этом эксперт отметила, что российское образование дает всем равные возможности. При этом не все женщины в действительности хотели бы работать крупными руководителями в связи с сопутствующим стрессом.

Накануне в "Технограде" представили новый образовательный курс для женщин. Он состоит из четырех занятий, посвященных технике agile-коучинга.

