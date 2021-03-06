Новый образовательный курс для женщин представили в "Технограде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запустит ознакомительный курс для женщин. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, речь идет о профессии agile-коуча.
Данная специальность подразумевает обучение командной работе с помощью групповых тренингов. В курсе планируется четыре бесплатных занятия, за которые участниц познакомят с методологией и расскажут об особенностях позиции agile-коуча.
Все четыре урока пройдут на интерактивной онлайн-платформе. По их завершении участницы получат сертификат. Записаться на курс можно на сайте программы.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, городской проект "Мама онлайн" востребован среди жительниц столицы. Бесплатные мероприятия программы посетили более 13 тысяч человек с прошлой весны.
Ранее в комплексе экономической политики рассказали, в каких сферах жительницы столицы получают наибольший оклад. Выяснилось, что лучшие зарплаты женщинам предлагают на производстве программного обеспечения и лекарственных средств.
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