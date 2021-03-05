Москвички назвали самые желанные подарки на 8 Марта

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Самыми желанными подарками в 2021 году стали путешествия и билеты на мероприятия. Также в топ-5 подарков на 8 Марта вошли подарочные сертификаты, парфюмерия и гаджеты. Таковы данные опроса, проведенного среди пользователей мобильного приложения "Город".

Подарок на 8 Марта влияет на будущие отношения со второй половинкой для 7 из 10 опрошенных девушек. Высказаться честно или намекнуть дарителю о качестве презента при этом решится половина опрошенных, 20% боятся обидеть, оставшиеся будут хранить молчание в любом случае. При этом о прошлогоднем подарке помнят 44%, а 56% затрудняются вспомнить, что получили год назад.

О подарке в соцсетях не готовы рассказывать порядка 70% опрошенных москвичек. По их мнению, о факте дарения должны знать только близкие люди. Отказаться от традиционных букетов готовы только 23% девушек. Остальные предпочитают розы (38%), тюльпаны (24%) и комнатные растения (20%).

По мнению респондентов, подарок на 8 Марта должен быть значительнее, чем на День всех влюбленных. Подарок в категории до 5 000 рублей понравится 44% женщин, дорогие подарки – от 100 000 рублей – рассчитывают получить только 4% москвичек, а еще 20% готовы довольствоваться скромным презентом на сумму до 1 000 рублей.