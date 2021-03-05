Москвички назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Фото: depositphotos/alexvolot
Самыми желанными подарками в 2021 году стали путешествия и билеты на мероприятия. Также в топ-5 подарков на 8 Марта вошли подарочные сертификаты, парфюмерия и гаджеты. Таковы данные опроса, проведенного среди пользователей мобильного приложения "Город".
Подарок на 8 Марта влияет на будущие отношения со второй половинкой для 7 из 10 опрошенных девушек. Высказаться честно или намекнуть дарителю о качестве презента при этом решится половина опрошенных, 20% боятся обидеть, оставшиеся будут хранить молчание в любом случае. При этом о прошлогоднем подарке помнят 44%, а 56% затрудняются вспомнить, что получили год назад.
О подарке в соцсетях не готовы рассказывать порядка 70% опрошенных москвичек. По их мнению, о факте дарения должны знать только близкие люди. Отказаться от традиционных букетов готовы только 23% девушек. Остальные предпочитают розы (38%), тюльпаны (24%) и комнатные растения (20%).
По мнению респондентов, подарок на 8 Марта должен быть значительнее, чем на День всех влюбленных. Подарок в категории до 5 000 рублей понравится 44% женщин, дорогие подарки – от 100 000 рублей – рассчитывают получить только 4% москвичек, а еще 20% готовы довольствоваться скромным презентом на сумму до 1 000 рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: