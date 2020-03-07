Карты "Тройка" с пожеланиями счастья и любви подарят женщинам 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Посетительницам ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице подарят праздничные карты "Тройка" с пожеланиями счастья и любви. Их можно будет сделать именными, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"8 Марта Московский транспорт и "Кофемания" на Большой Никитской подарят гостям ресторана праздничную карту "Тройка", на которой они смогут напечатать свое имя", – приводит Агентство "Москва" сообщение Дептранса.
Свои имя и фамилию владелицы транспортных карт смогут напечатать с помощью специального автомата, который будет размещен в зале кафетерия.
Отмечается, что на "Тройках" будет красоваться пожелание от дизайнера одежды Кирилла Караваева. Он пожелал женщинам вагонов счастья и любви.
Помимо этого, первые 100 посетительниц ресторана 8 Марта получат в подарок кольцо с транспортным приложением карты "Тройка".
Ранее стало известно о том, что 8 Марта проезд для женщин сделают бесплатным. В частности, это коснется маршрутов по столице и Московской области.
Также подарки для дам подготовили в ЦППК. Сообщалось, что с 6 по 9 марта в собственных электропоездах компании будут звучать аудиопоздравления.
Проезд на общественном транспорте для девушек 8 Марта будет бесплатным
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