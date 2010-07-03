Солнечная и морозная погода ожидается в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переменная облачность без осадков и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 7 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", столица и область окажутся на периферии антициклона. Возможны значительные колебания температуры и дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

Максимальная температура в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области – до минус 6 градусов. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

Атмосферное давление повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее из-за сильного ветра в столичном регионе на четверг продлили желтый уровень погодной опасности.

По данным столичного метеобюро, в пятницу, 8 марта погода начнет меняться в сторону потепления. Днем воздух прогреется до 3-4 градусов. При этом 9 и 10 марта ожидается около 5 градусов тепла.