Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре в четверг, 7 марта. Из-за этого в регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в столице и Подмосковье ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер западного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве опустится до -16 градусов, в центре города – до -10, по области – до -19. Днем погода останется прежней, но порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до -3 градусов, по области – до -5.

Сегодня в ЦОДД горожанам посоветовали совершать поездки на машинах не раньше 20:00 либо вовсе не садиться за руль. Специалисты уточнили, что сейчас на дорогах семибалльные заторы. На загруженность трасс влияет непогода.

В МЧС автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковаться следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Жителей призывают к внимательности и осторожности.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резких скачках давления в столичном регионе. Она призвала метеозависимых людей и граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями следить за самочувствием и не перетруждаться.

А праздники вместе с потеплением принесут дожди. Однако похолодание еще может вернуться в Москву.